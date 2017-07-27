Конституционный суд Молдавии признал незаконным инициированный президентом референдум

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КИШИНЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии признал незаконным инициированный президентом страны Игорем Додоном консультативный референдум о расширении полномочий главы государства. Такой вердикт был озвучен в четверг председателем КС Тудором Панциру в ответ на запрос депутатов Либеральной партии.
"Сформулированные вопросы превышают компетенцию президента. Декрет, подписанный главой государства 28 марта [об организации референдума] признан незаконным", - сказал Панциру.
Плебисцит был запланирован на 24 сентября. Планировалось вынести четыре вопроса: о предоставлении президенту дополнительных прав для роспуска парламента и организации досрочных выборов, снижении числа депутатов парламента со 101 до 71, отмене принятого парламентом закона, который возложил на население бремя возврата украденного из банковской системы €1 млрд, а также вопрос об изучении в школах истории Молдавии вместо истории Румынии.