Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура Польши обнаружила останки разных людей в гробах жертв крушения Ту-154

Международная панорама
27 июля, 13:22 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 27, июля. /ТАСС

В двух случаях зафиксирована замена тел местами, а в одном гробу была найдена только половина тела погибшего

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 27 июля. /ТАСС/. Прокуратура Польши огласила промежуточные итоги проводимого в стране процесса эксгумации останков жертв авиакатастрофы под Смоленском президентского самолета Ту-154М. Как сообщила в четверг пресс-служба контрольного ведомства, в 13 гробах были обнаружены останки других лиц.

"Известны результаты генетических исследований, касающихся 32 эксгумированных. В 13 гробах обнаружены останки тел разных лиц", - информирует прокуратура на своем официальном сайте.

Читайте также новости по теме:
Расследование крушения Ту-154М под Смоленском
© EPA/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI

Эксперт: подкомиссия по расследованию крушения Ту-154М под Смоленском некомпетентна

Польская подкомиссия: Ту-154 не смог уйти на второй круг из-за серии аварий

МИД РФ: обвинения Польши по крушению Ту-154М наносят ущерб российско-польским отношениям

Государственная прокуратура сообщила также, что по этому делу 3 августа на допрос в качестве свидетеля вызван бывший премьер-министр Польши (2007-2014 гг.), председатель Европейского совета Дональд Туск. "Процесс касается невыполнения чиновниками в апреле 2010 года своих обязанностей, заключавшегося в том, что они не участвовали в России во вскрытии жертв трагедии под Смоленском и не просили допустить их к этой процедуре, а также не распорядились провести вскрытие непосредственно после перевозки тел погибших в Польшу", - пояснили в прокуратуре.

Эксгумации всех жертв трагедии проводятся по решению польской прокуратуры с осени прошлого года. В последние дни появилась информация об обнаружении в гробах останков разных погибших. Польская сторона обвиняет в случившемся представителей действовавшей в республике в 2010 году власти от партии "Гражданская платформа", а также российских судмедэкспертов и патологоанатомов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения Польши в адрес российских специалистов некорректными, так как "в трудную минуту они честно выполнили свой профессиональный долг".

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Расследование крушения Ту-154М под Смоленском
Персоны
Туск, Дональд
Страны
Польша
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полицейские вновь задержали лишенную прав Мару Багдасарян за рулем на западе Москвы
2
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
3
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
4
Прокуратура обжаловала приговор Сергею Полонскому
5
Василий Небензя назначен постпредом России при ООН
6
Украинские правоохранители заблокировали штаб националистов в Киеве
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама