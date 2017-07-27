Прокуратура Польши обнаружила останки разных людей в гробах жертв крушения Ту-154

ВАРШАВА, 27 июля. /ТАСС/. Прокуратура Польши огласила промежуточные итоги проводимого в стране процесса эксгумации останков жертв авиакатастрофы под Смоленском президентского самолета Ту-154М. Как сообщила в четверг пресс-служба контрольного ведомства, в 13 гробах были обнаружены останки других лиц.

"Известны результаты генетических исследований, касающихся 32 эксгумированных. В 13 гробах обнаружены останки тел разных лиц", - информирует прокуратура на своем официальном сайте.

Государственная прокуратура сообщила также, что по этому делу 3 августа на допрос в качестве свидетеля вызван бывший премьер-министр Польши (2007-2014 гг.), председатель Европейского совета Дональд Туск. "Процесс касается невыполнения чиновниками в апреле 2010 года своих обязанностей, заключавшегося в том, что они не участвовали в России во вскрытии жертв трагедии под Смоленском и не просили допустить их к этой процедуре, а также не распорядились провести вскрытие непосредственно после перевозки тел погибших в Польшу", - пояснили в прокуратуре.

Эксгумации всех жертв трагедии проводятся по решению польской прокуратуры с осени прошлого года. В последние дни появилась информация об обнаружении в гробах останков разных погибших. Польская сторона обвиняет в случившемся представителей действовавшей в республике в 2010 году власти от партии "Гражданская платформа", а также российских судмедэкспертов и патологоанатомов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения Польши в адрес российских специалистов некорректными, так как "в трудную минуту они честно выполнили свой профессиональный долг".

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту.