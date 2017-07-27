Al Jazeera: израильские полицейские и арабы вступили в стычки в Иерусалиме

ТАСС, 27 июля. Стычки между израильской полицией и арабскими жителями произошли в четверг в районе ворот Бэб-Хатта у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

Как сообщил телеканал Al Jazeera, стражи порядка использовали слезоточивый газ и резиновые дубинки. В результате получили ранения свыше 10 человек.

По информации канала, инцидент не помешал прохождению основной части верующих мусульман на вечернюю молитву, которая началась внутри религиозного комплекса на Храмовой горе.