Ниинистё: новые санкции США в отношении РФ - небезболезненный вопрос для ЕС

САВОНЛИННА /Финляндия/, 27 июля. /ТАСС/. Возможное введение новых санкций США в отношении России не является простым вопросом для Евросоюза.

Об этом заявил в четверг президент Финляндии Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

"В Европе это [возможность санкций] пробудило активные дискуссии. Это непростой и небезболезненный вопрос для Европы", - сказал он.

"Поэтому нужно приступить к обсуждению [вопроса санкций] между США и ЕС. От них страдает не только Россия, но и Евросоюз", - добавил Ниинистё.