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Ниинистё: новые санкции США в отношении РФ - небезболезненный вопрос для ЕС

Международная панорама
27 июля, 17:40 UTC+3

По словам финского лидера, от санкционных мер страдает и Россия, и Евросоюз

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САВОНЛИННА /Финляндия/, 27 июля. /ТАСС/. Возможное введение новых санкций США в отношении России не является простым вопросом для Евросоюза.

Об этом заявил в четверг президент Финляндии Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

"В Европе это [возможность санкций] пробудило активные дискуссии. Это непростой и небезболезненный вопрос для Европы", - сказал он.

"Поэтому нужно приступить к обсуждению [вопроса санкций] между США и ЕС. От них страдает не только Россия, но и Евросоюз", - добавил Ниинистё. 

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Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия Финляндия
Персоны
Ниинистё, Саули
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