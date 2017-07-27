Ниинистё: новые санкции США в отношении РФ - небезболезненный вопрос для ЕС

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САВОНЛИННА /Финляндия/, 27 июля. /ТАСС/. Возможное введение новых санкций США в отношении России не является простым вопросом для Евросоюза.
Об этом заявил в четверг президент Финляндии Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.
"В Европе это [возможность санкций] пробудило активные дискуссии. Это непростой и небезболезненный вопрос для Европы", - сказал он.
"Поэтому нужно приступить к обсуждению [вопроса санкций] между США и ЕС. От них страдает не только Россия, но и Евросоюз", - добавил Ниинистё.