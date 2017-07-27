Прокуратура Венесуэлы подтвердила гибель четырех человек во время забастовки

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ТАСС, 27 июля. По меньшей мере четыре человека погибли во время акций протеста, сопровождающих созванную оппозицией Венесуэлы двухдневную забастовку. Как сообщила Генеральная прокуратура республики в четверг в своем Twitter, последней жертвой столкновений стал мужчина в штате Карабобо.
#AHORA Fiscalía 35° de Carabobo investiga muerte de Leonardo González Barreto (49) ocurrida durante una manifestación en Naguanagua #27Jul pic.twitter.com/0AdBgHV9Hs— Ministerio Público (@MPvenezolano) 27 July 2017
Ранее прокуратура подтвердила гибель трех человек во время манифестаций в одном из районов Каракаса, в городе Эхидо (штат Мерида) и в населенном пункте Тимотес (штат Мерида). Ведомством проводит расследование по факту их гибели.
По данным газеты El Nacional, еще один подросток погиб в районе Эль-Параисо в Карасе. Как утверждают знакомые юноши, он не участвовал в акции протеста, а получил огнестрельное ранение, когда проходил мимо манифестантов. Прокуратура пока не подтверждала гибель подростка.
Венесуэльская оппозиция и ее сторонники начали двухдневную забастовку с требованием отменить выборы в Конституционную ассамблею (КА) в среду. Президент республики Николас Мадуро заявил, что акция протеста не нашла широкой поддержки среди венесуэльского народа. Как утверждал вице-спикер контролируемого оппозицией парламента Фредди Гевара, в новой забастовке приняли участие больше граждан, чем в стачке, созванной на прошлой неделе. По его данным, к забастовке присоединились 92% населения страны.
С начала апреля Венесуэлу сотрясают самые масштабные за последние несколько лет уличные выступления против правительства. Поводом для них стали решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 100 человек, пострадали около полутора тысяч, несколько тысяч оказались под стражей. Принятое в мае решение Мадуро созвать КА, причем без проведения предварительного референдума, привело к обострению ситуации.