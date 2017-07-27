Прокуратура Венесуэлы подтвердила гибель четырех человек во время забастовки

ТАСС, 27 июля. По меньшей мере четыре человека погибли во время акций протеста, сопровождающих созванную оппозицией Венесуэлы двухдневную забастовку. Как сообщила Генеральная прокуратура республики в четверг в своем Twitter, последней жертвой столкновений стал мужчина в штате Карабобо.

#AHORA Fiscalía 35° de Carabobo investiga muerte de Leonardo González Barreto (49) ocurrida durante una manifestación en Naguanagua #27Jul pic.twitter.com/0AdBgHV9Hs — Ministerio Público (@MPvenezolano) 27 July 2017

Ранее прокуратура подтвердила гибель трех человек во время манифестаций в одном из районов Каракаса, в городе Эхидо (штат Мерида) и в населенном пункте Тимотес (штат Мерида). Ведомством проводит расследование по факту их гибели.

По данным газеты El Nacional, еще один подросток погиб в районе Эль-Параисо в Карасе. Как утверждают знакомые юноши, он не участвовал в акции протеста, а получил огнестрельное ранение, когда проходил мимо манифестантов. Прокуратура пока не подтверждала гибель подростка.

Венесуэльская оппозиция и ее сторонники начали двухдневную забастовку с требованием отменить выборы в Конституционную ассамблею (КА) в среду. Президент республики Николас Мадуро заявил, что акция протеста не нашла широкой поддержки среди венесуэльского народа. Как утверждал вице-спикер контролируемого оппозицией парламента Фредди Гевара, в новой забастовке приняли участие больше граждан, чем в стачке, созванной на прошлой неделе. По его данным, к забастовке присоединились 92% населения страны.

С начала апреля Венесуэлу сотрясают самые масштабные за последние несколько лет уличные выступления против правительства. Поводом для них стали решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 100 человек, пострадали около полутора тысяч, несколько тысяч оказались под стражей. Принятое в мае решение Мадуро созвать КА, причем без проведения предварительного референдума, привело к обострению ситуации.