Генпрокурор Венесуэлы: Конституционная ассамблея ухудшит ситуацию с правами человека

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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июля. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы использует Конституционную ассамблею (КА) для преследования своих политических оппонентов. Такое мнение выразила генеральный прокурор республики Луиса Ортега Диас в интервью газете Clarin, опубликованном на сайте издания.
"Нельзя созывать эту Конституционную ассамблею, потому что она нарушает конституцию и не решит основные проблемы, от которых страдают венесуэльцы. Цель этой КА - посадить в тюрьму диссидентов и сделать из Венесуэлы изолированную страну, в которой нет свобод", - сказала она.
"Правительство Венесуэлы должно прислушаться к авторитетным голосам, которые вместе с миллионами венесуэльцев, в том числе людьми, которые поддерживали [бывшего] президента [Уго] Чавеса, хотят, чтобы в стране были восстановлены демократия и свободы", - считает генпрокурор. По ее мнению, в правительстве и среди представителей других ветвей власти есть еще люди, которые несогласны с действиями исполнительной власти, хотя и не заявляют об этом открыто, как она.
В конце июня Верховный суд запретил генпрокурору покидать страну, заморозил ее банковские счета и обязал явиться в суд для дачи показаний. Диас подозревается в "совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей".
Принятое в мае решение Мадуро созвать КА, причем без проведения предварительного референдума, привело к обострению ситуации в стране. Выборы в этот орган, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны, пройдут 30 июля.
С начала апреля Венесуэлу сотрясают самые масштабные за последние несколько лет уличные выступления против правительства. Поводом для них стали решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, контролируемого политическими противниками главы государства. За это время погибли более 100 человек, пострадали около полутора тысяч, несколько тысяч оказались под стражей.