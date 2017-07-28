ФРГ не потерпит применения антироссийских санкций США к европейским компаниям

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Санкции не должны служить интересам энергетической отрасли, Германия не потерпит, чтобы новый пакет ограничительных мер США, нацеленный в том числе против России, коснулся европейских компаний. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

"Мы ни в коем случае не потерпим экстерриториального применения американских санкций к европейским предприятиям. Это знает президент [США Дональд] Трамп, это знают в Госдепартаменте и в администрации президента. Санкционная политика не является подходящим или уместным инструментом продвижения национальных интересов в области экспорта или же собственной энергетической отрасли", - отметил он.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В пользу документа было подано 98 голосов, против - лишь два. Во вторник за этот же законопроект проголосовало большинство членов Палаты представителей. Теперь данный документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", пойдет на подпись Трампу.

Европейцев беспокоит упоминание "Северного потока - 2" в законопроекте. Документ требует от правительства США "продолжать противодействовать" строительству этого трубопровода. Утверждается, что проект имеет "вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы на Украине". Одновременно в законопроекте говорится, что "правительству США следует сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов" в Европу, "чтобы создавать рабочие места" в собственной экономике.

Кроме того, Габриэль в очередной раз допустил возможность постепенного ослабления антироссийских санкций в случае прогресса в реализации минских договоренностей. "Хорошо, что Конгресс США предписывает проводить консультации с европейскими партнерами, прежде чем принимать новые меры, - сказал он. - Мы продолжим настаивать на том, чтобы действовать сообща. Мы не должны забывать, о чем, собственно, идет речь - об урегулировании конфликта на востоке Украины".