Адвокат: защита Януковича в суде получила доказательства нарушения его прав

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева в аналогичном делу Януковича процессе подтвердил необходимость вручения обвинительного акта лично обвиняемому в порядке международно-правовой помощи, что не было сделано в деле против экс-президента.

СПЕЦПРОЕКТ Украина: независимость реальная или формальная? К чему пришла страна за 25 лет со дня провозглашения независимости - в подборке материалов ТАСС

"Сегодня Апелляционный суд Киева фактически признал незаконность решений Оболонского районного суда по делу Виктора Януковича", - сообщили ТАСС в пресс-службе адвокатской компании защитника экс-президента Виталия Сердюка "Авер лекс".

Как пояснил Сердюк, "в аналогичном судебном процессе в отношении лица, материалы по которому выделены из так называемого дела Виктора Януковича, суд первой инстанции вернул обвинительный акт прокурору Руслану Кравченко, поскольку уведомление об обвинении и обвинительный акт не были направлены этому лицу в порядке международной правовой помощи".

Апелляционный суд в пятницу, по словам адвоката, отказал Кравченко в апелляции и оставил решение суда первой инстанции в силе, без права дальнейшего обжалования. "Фактически, Апелляционный суд подтвердил позицию защиты Виктора Януковича - все процессуальные действия по делу могут совершаться исключительно в рамках международной правовой помощи", - подчеркнул Сердюк.

Адвокат также отметил, что дело, о котором идет речь, касалось "пособничества в изменении границ территории Украины в пользу РФ, подстрекательства к совершению государственной измены против Украины в пользу РФ, пособничества в ведении агрессивной войны РФ против Украины". Те же обстоятельства, по его словам, в деле Януковича стали причиной отказа Оболонского суда организовать участие Януковича в процессе в порядке международно-правовой помощи.

Дело Януковича

Генеральный прокурор Юрий Луценко 28 ноября 2016 года в Святошинском районном суде Киева в видеорежиме предъявил обвинение Януковичу в государственной измене. Защита экс- президента неоднократно заявляла, что процедура была нарушена, и приводила этот тезис в качестве доказательства неправомерности дальнейших действий обвинения и неправомочности решений суда.

В марте нынешнего года Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. А в конце июня Оболонский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры относительно проведения заочного судебного разбирательства по делу о государственной измене Януковича, несмотря на то, что экс-президент высказывал готовность участвовать в процессе в порядке международной правовой помощи.

5 июля Янукович заявил о решении отказаться от участия в проходящем в Киеве судебном процессе по обвинению его в государственной измене и отозвать своих адвокатов. Он считает, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана Конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен". В дальнейшем Януковичу был предоставлен государственный адвокат для защиты его в суде. Следующее заседание по делу состоится 3 августа.