Премьер-министр Испании оспорил в Конституционном суде референдум в Каталонии

ТАСС, 28 июля. Премьер-министр Испании Мариано Рахой в пятницу оспорил в Конституционном суде решение властей Каталонии о проведении референдума о независимости этого региона страны. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

"Референдума 1 октября не будет, - заявил Мариано Рахой на пресс-конференции в Мадриде. - Обратившись в суд, правительство выполняет свое обязательство обеспечить соблюдение закона". Испанский премьер также напомнил, что Конституционный суд уже принимал решение о незаконности предыдущих инициатив каталонских властей о проведении плебисцита.

Каталония - автономная область на северо-востоке Испании. В последние годы в этом регионе значительно усилились сепаратистские настроения. 6 октября прошлого года парламент области одобрил резолюцию о проведении референдума о выходе из состава Испании. Вслед за этим Конституционный суд аннулировал действие данного документа.

Несмотря на это, в начале июня глава автономии Карлес Пучдемон объявил о том, что референдум о независимости пройдет 1 октября.

Согласно опубликованным 21 июля данным опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения (CEO), противники независимости Каталонии превосходят по численности сторонников отделения от Испании. Против независимости Каталонии сейчас выступает 49,5% опрошенных, по сравнению с 48,5% в марте. В поддержку провозглашения суверенитета региона выступают 41,1% участников опроса, по сравнению с 44% в марте.