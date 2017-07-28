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Могерини: пять стран - партнеров ЕС продлили санкции против Крыма

Международная панорама
28 июля, 15:18 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 28, июля. /ТАСС

Ограничительные меры продлили Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Грузия

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БРЮССЕЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Пять стран - партнеров Евросоюза вслед за сообществом продлили ограничительные меры в отношении Крыма. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна - член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейскую экономическую зону, а также Украина и Грузия присоединились к решению Совета. ЕС принимает к сведению эти обязательства и приветствует их", - отмечается в нем.

19 июня Совет ЕС продлил на 12 месяцев - до 23 июня 2018 года запретительные меры в отношении Крыма и Севастополя в рамках "стратегии непризнания" воссоединения Крыма с Россией.

Санкции включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты за исключением экстренных ситуаций.

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Персоны
Могерини, Федерика
Темы
Санкции в отношении России
Страны
Грузия Албания Украина Норвегия Черногория
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