СМИ: более 50 человек погибли в результате удара ВВС коалиции по сирийской Ракке

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ТАСС, 28 июля. ВВС возглавляемой США международной коалиции атаковали в пятницу позиции террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в сирийском городе Ракка (520 км от Дамаска). Как сообщила газета Addustour, в результате налета погибли свыше 50 мирных жителей в квартале Эн-Нахда, еще порядка 90 человек получили ранения.
ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые ведут бои на улицах Ракки. За истекшие сутки отряды СДС выбили экстремистов из квартала Назлет-Шахаде и почти полностью заняли квартал Хишам-Абдельмалек. Радикалы, удерживающие в своих руках центральные районы города, используют мирное население в качестве живого щита.