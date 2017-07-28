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СМИ: более 50 человек погибли в результате удара ВВС коалиции по сирийской Ракке

Международная панорама
28 июля, 17:26 UTC+3 ТАСС

По данным газеты Addustour, еще около 90 человек получили ранения

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ТАСС, 28 июля. ВВС возглавляемой США международной коалиции атаковали в пятницу позиции террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в сирийском городе Ракка (520 км от Дамаска). Как сообщила газета Addustour, в результате налета погибли свыше 50 мирных жителей в квартале Эн-Нахда, еще порядка 90 человек получили ранения.

ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые ведут бои на улицах Ракки. За истекшие сутки отряды СДС выбили экстремистов из квартала Назлет-Шахаде и почти полностью заняли квартал Хишам-Абдельмалек. Радикалы, удерживающие в своих руках центральные районы города, используют мирное население в качестве живого щита.

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