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Неизвестный с ножом напал на посетителей супермаркета в Гамбурге

Международная панорама
28 июля, 17:29 дата обновления: 28 июля, 18:46 UTC+3

В городе была объявлена террористическая угроза

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Материал из 1 страницы
© Sven Friebe/dpa via AP

ТАСС, 28 июля. Вооруженный ножом мужчина напал в пятницу на посетителей супермаркета в Гамбурге. Один человек погиб, несколько ранены, преступник задержан, сообщила в Twitter городская полиция.

Инцидент произошел на северо-востоке города, в районе Бармбек. "Злоумышленник в Бармбеке ранил ножом нескольких посетителей супермаркета, один из которых погиб. Преступник был задержан", - гласит заявление стражей порядка.

По данным газеты Bild, в городе было объявлено о террористической угрозе. Директор супермаркета рассказал изданию, что нападавший "внезапно начал атаковать всех подряд". В настоящий момент все прилегающие к магазину улицы оцеплены полицией.

По данным полиции, задержанный действовал без сообщников. Таким образом, не подтвердилась информация о том, что в городе может скрываться еще один подозреваемый.

При этом полиция до сих пор точно не может сказать, какие у него были мотивы. Первая информация сводилась к тому, что мужчина, вероятно, был грабителем, однако подтверждения этого пока нет. Данных о том, что произошедшее связано с терроризмом, также нет.

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