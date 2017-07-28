Неизвестный с ножом напал на посетителей супермаркета в Гамбурге

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ТАСС, 28 июля. Вооруженный ножом мужчина напал в пятницу на посетителей супермаркета в Гамбурге. Один человек погиб, несколько ранены, преступник задержан, сообщила в Twitter городская полиция.
Инцидент произошел на северо-востоке города, в районе Бармбек. "Злоумышленник в Бармбеке ранил ножом нескольких посетителей супермаркета, один из которых погиб. Преступник был задержан", - гласит заявление стражей порядка.
#Barmbek: Ein Täter hat mehrere Personen in einem Supermarkt angegriffen & verletzt. Eine Person verstorben. Tatverdächtiger festgenommen. pic.twitter.com/TPKtqmjamp— Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 28 июля 2017 г.
По данным газеты Bild, в городе было объявлено о террористической угрозе. Директор супермаркета рассказал изданию, что нападавший "внезапно начал атаковать всех подряд". В настоящий момент все прилегающие к магазину улицы оцеплены полицией.
По данным полиции, задержанный действовал без сообщников. Таким образом, не подтвердилась информация о том, что в городе может скрываться еще один подозреваемый.
При этом полиция до сих пор точно не может сказать, какие у него были мотивы. Первая информация сводилась к тому, что мужчина, вероятно, был грабителем, однако подтверждения этого пока нет. Данных о том, что произошедшее связано с терроризмом, также нет.