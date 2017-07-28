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Генсек ООН после пуска ракеты КНДР призвал добиться деэскалации ситуации в регионе

Международная панорама
28 июля, 20:44 UTC+3 ООН ООН 28, июля. /ТАСС

Антониу Гутерриш призвал стороны предпринять шаги по снижению напряженности на Корейском полуострове и вернуться к диалогу

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ООН, 28 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает все стороны предпринять шаги по снижению напряженности на Корейском полуострове и вернуться к диалогу после очередного ракетного запуска, проведенного КНДР. Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, комментируя действия Пхеньяна, нарушающие резолюции Совета Безопасности ООН.

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© EPA/KCNA, архив

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Он отметил, что секретариат ООН уже неоднократно осуждал ракетные пуски КНДР. "Мы вновь подчеркиваем, что генеральный секретарь призывает все стороны предпринять шаги по деэскалации ситуации и вернуться на путь искреннего диалога", - сказал он.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга подтвердил запуск баллистической ракеты КНДР. По его словам, она пролетела 45 минут и, вероятно, упала в исключительной экономической зоне Японии. Правительство Японии приняло решение об экстренном созыве заседания Совета национальной безопасности. Токио заявил Пхеньяну жесткий протест в связи с пуском ракеты.

В минобороны США ТАСС сообщили, что засекли запуск баллистической ракеты с территории КНДР. По словам собеседника агентства, американские военные анализируют ситуацию.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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