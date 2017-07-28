Генсек ООН после пуска ракеты КНДР призвал добиться деэскалации ситуации в регионе

ООН, 28 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает все стороны предпринять шаги по снижению напряженности на Корейском полуострове и вернуться к диалогу после очередного ракетного запуска, проведенного КНДР. Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, комментируя действия Пхеньяна, нарушающие резолюции Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что секретариат ООН уже неоднократно осуждал ракетные пуски КНДР. "Мы вновь подчеркиваем, что генеральный секретарь призывает все стороны предпринять шаги по деэскалации ситуации и вернуться на путь искреннего диалога", - сказал он.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга подтвердил запуск баллистической ракеты КНДР. По его словам, она пролетела 45 минут и, вероятно, упала в исключительной экономической зоне Японии. Правительство Японии приняло решение об экстренном созыве заседания Совета национальной безопасности. Токио заявил Пхеньяну жесткий протест в связи с пуском ракеты.

В минобороны США ТАСС сообщили, что засекли запуск баллистической ракеты с территории КНДР. По словам собеседника агентства, американские военные анализируют ситуацию.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.