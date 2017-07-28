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Япония считает, что всем странам надо усилить давление на КНДР

Международная панорама
28 июля, 20:51 UTC+3 ТОКИО 28, июля. /ТАСС

Ранее Пхеньян осуществил запуск ракеты, которая упала в Японском море спустя 45 минут

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ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Япония считает, что всем странам, включая США, Южную Корею, Китай и Россию следует усилить давление на КНДР. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Токио заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

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"Мы считаем, что международному сообществу, в том числе США, Южной Корее, а также Китаю и России не остается ничего, как усилить давление на Северную Корею", - сказал он. Абэ также не исключил, что КНДР может продолжить провокационные действия.

Ранее в пятницу Пхеньян осуществил запуск ракеты из северной провинции Чагандо. Она летела на протяжении 45 минут и упала в Японском море. На данный момент не зафиксировано никакого ущерба воздушным и морским судам, находящимся в этом районе. Генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга сообщил, что Япония заявила жесткий протест КНДР в связи с очередным запуском ракеты, поскольку эти действия противоречат резолюциям Совбеза ООН.

Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в министерстве обороны Японии, ракета, вероятно, могла подняться на высоту более 3000 км.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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