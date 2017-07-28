Япония считает, что всем странам надо усилить давление на КНДР

Пловец Изотов считает, что россиянам не стоит жаловаться на серебро в эстафете на ЧМСпорт 28 июля, 21:42
Танковый биатлон. ДосьеБиографии и справки 28 июля, 21:21
Двое россиян пострадали в результате наезда на пешеходов в ХельсинкиПроисшествия 28 июля, 21:09
Чупков: российских пловцов должно было "прорвать", и это случилось на ЧМСпорт 28 июля, 21:08
День Военно-морского флота России. ДосьеБиографии и справки 28 июля, 21:08
Мишель Легран планирует вновь побывать на фестивале молодежи и студентов в МосквеКультура 28 июля, 20:57
Мутко: российские пловцы реализуют на чемпионате мира накопленный годами потенциалСпорт 28 июля, 20:52
Политический кризис в Венесуэле в 2015-2017 гг. ДосьеБиографии и справки 28 июля, 20:36
Ефимова заявила, что настраивалась установить мировой рекорд на ЧМСпорт 28 июля, 20:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Япония считает, что всем странам, включая США, Южную Корею, Китай и Россию следует усилить давление на КНДР. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Токио заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.
"Мы считаем, что международному сообществу, в том числе США, Южной Корее, а также Китаю и России не остается ничего, как усилить давление на Северную Корею", - сказал он. Абэ также не исключил, что КНДР может продолжить провокационные действия.
Ранее в пятницу Пхеньян осуществил запуск ракеты из северной провинции Чагандо. Она летела на протяжении 45 минут и упала в Японском море. На данный момент не зафиксировано никакого ущерба воздушным и морским судам, находящимся в этом районе. Генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга сообщил, что Япония заявила жесткий протест КНДР в связи с очередным запуском ракеты, поскольку эти действия противоречат резолюциям Совбеза ООН.
Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в министерстве обороны Японии, ракета, вероятно, могла подняться на высоту более 3000 км.