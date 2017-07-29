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Генсек ООН осудил запуск ракеты КНДР

Международная панорама
29 июля, 0:45 UTC+3 ООН ООН 29, июля. /ТАСС

Антониу Гутерриш призвал Пхеньян ответить на предложение Сеула о возобновлении военных и других контактов

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ООН, 29 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил запуск баллистической ракеты КНДР, отметив, что она, возможно, была межконтинентальной. В распространенном в пятницу заявлении он назвал действия Пхеньяна очередным нарушением резолюций Совета Безопасности, потребовав от руководства КНДР "полностью уважать свои международные обязательства".

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"Генеральный секретарь осуждает запуск еще одной баллистической ракеты, возможно межконтинентальной, Корейской Народной Демократической Республикой", - говорится в коммюнике. Административный глава ООН призвал руководство КНДР ответить на предложение Южной Кореи о возобновлении военных и других контактов, чтобы "снизить риск просчетов и недоразумений, а также снизить напряженность" в регионе.

Ранее в пятницу Пхеньян осуществил запуск ракеты из северной провинции Чагандо. Военные Южной Кореи считают, что она пролетела 1000 км и поднялась на высоту 3,7 тыс. км. Как сообщило агентство Yonhap, предполагается, что была испытана усовершенствованная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Пентагон также подтвердил, что речь идет именно об МБР.

Генеральный секретарь японского кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что Токио заявил жесткий протест КНДР в связи с очередным запуском ракеты, поскольку эти действия противоречат резолюциям Совбеза ООН, которые запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.

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Гутерриш, Антониу
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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