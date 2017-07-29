Скарамуччи не комментирует беседу с журналистом The New Yorker

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи в пятницу отказался комментировать беседу с журналистом издания The New Yorker, который утверждает, что представитель администрации в крайне грубой форме отозвался о своих коллегах. Об этом сообщили журналисты, аккредитованные при Белом доме, чьи комментарии распространяет его пресс-служба.

Сам Скарамуччи сопровождал президента Дональда Трампа во время его короткой поездки в штат Нью-Йорк. На борту самолета главы государства журналисты обратились к нему за разъяснениями. "Лучше не комментировать", - сказал директор.

Позже репортеры вновь попробовали пообщаться с ним, но получили отказ. "Да ладно, это нечестно. Вы знаете, что это было нечестно", - парировал Скарамуччи.

Как ранее рассказал журналист The New Yorker Райан Лицца, Скарамуччи позвонил ему в среду вечером, чтобы узнать источник утечки информации о встрече Трампа с представителями телеканала Fox News в Белом доме. Лицца отказался раскрыть эти данные. В ответ Скарамуччи обрушился с непечатной бранью в адрес своих коллег, в особенности это касалось экс-начальника аппарата сотрудников Белого дома Райнса Прибаса и советника президента Стивена Бэннона.

Скарамуччи заявил журналисту, что доберется до человека, который обнародовал не предназначенную для широкой общественности информацию, назвал Прибаса "параноидальным шизофреником" и пообещал его уволить. В пятницу вечером Трамп в своем Twitter сообщил, что вместо Прибаса аппарат Белого дома возглавит нынешний министр национальной безопасности отставной генерал Джон Келли. Прибас же рассказал журналисту газеты The Wall Street Journal, что подал в отставку в минувший четверг без лишней огласки.

В пятницу портал Page Six со ссылкой на свои источники сообщил, что супруга Скарамуччи Дейдри Балл оставила его и подала на развод. По одной из версий, ей больше нравится жить в Нью-Йорке, она "устала от неприкрытых амбиций" мужа. Другой источник утверждает, что Балл не сходится со Скарамуччи во взглядах на политику. Поженились они в 2014 году, у пары двое детей.