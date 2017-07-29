Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Скарамуччи не комментирует беседу с журналистом The New Yorker

Международная панорама
29 июля, 1:48 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Журналист Райан Лицца утверждает, что в разговоре с ним новый директор по коммуникациям Белого дома в крайне грубой форме отозвался о своих коллегах

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи в пятницу отказался комментировать беседу с журналистом издания The New Yorker, который утверждает, что представитель администрации в крайне грубой форме отозвался о своих коллегах. Об этом сообщили журналисты, аккредитованные при Белом доме, чьи комментарии распространяет его пресс-служба.

Сам Скарамуччи сопровождал президента Дональда Трампа во время его короткой поездки в штат Нью-Йорк. На борту самолета главы государства журналисты обратились к нему за разъяснениями. "Лучше не комментировать", - сказал директор.

Смотрите также

Все смешалось в Белом доме: какие перестановки грядут в администрации Трампа

Позже репортеры вновь попробовали пообщаться с ним, но получили отказ. "Да ладно, это нечестно. Вы знаете, что это было нечестно", - парировал Скарамуччи.

Как ранее рассказал журналист The New Yorker Райан Лицца, Скарамуччи позвонил ему в среду вечером, чтобы узнать источник утечки информации о встрече Трампа с представителями телеканала Fox News в Белом доме. Лицца отказался раскрыть эти данные. В ответ Скарамуччи обрушился с непечатной бранью в адрес своих коллег, в особенности это касалось экс-начальника аппарата сотрудников Белого дома Райнса Прибаса и советника президента Стивена Бэннона.

Скарамуччи заявил журналисту, что доберется до человека, который обнародовал не предназначенную для широкой общественности информацию, назвал Прибаса "параноидальным шизофреником" и пообещал его уволить. В пятницу вечером Трамп в своем Twitter сообщил, что вместо Прибаса аппарат Белого дома возглавит нынешний министр национальной безопасности отставной генерал Джон Келли. Прибас же рассказал журналисту газеты The Wall Street Journal, что подал в отставку в минувший четверг без лишней огласки.

В пятницу портал Page Six со ссылкой на свои источники сообщил, что супруга Скарамуччи Дейдри Балл оставила его и подала на развод. По одной из версий, ей больше нравится жить в Нью-Йорке, она "устала от неприкрытых амбиций" мужа. Другой источник утверждает, что Балл не сходится со Скарамуччи во взглядах на политику. Поженились они в 2014 году, у пары двое детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Прибас, Райнс Трамп, Дональд Скарамуччи, Энтони
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США выразили протест в связи с шагами РФ в отношении американских дипломатов
2
Полиция Вашингтона опровергла публикацию BuzzFeed об убийстве Лесина
3
Зеркальные меры: Москва перестала сдерживаться и ответила Вашингтону
4
Renault-Nissan впервые стал мировым лидером по продажам авто
5
Что Айвазовский изобразил на картине "Девятый вал"
6
Отели и санатории Сочи заполнены туристами почти на 100%
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама