Скарамуччи не комментирует беседу с журналистом The New Yorker

КНДР объявила о проведении второго успешного запуска межконтинентальной ракетыМеждународная панорама 29 июля, 3:04
Экс-руководитель аппарата Белого дома заявил, что останется сторонником ТрампаМеждународная панорама 29 июля, 2:43
США выразили протест в связи с шагами РФ в отношении американских дипломатовМеждународная панорама 29 июля, 2:43
Кэти Гриффин заявила, что ФБР решило не наказывать ее за снимок с муляжом головы ТрампаОбщество 29 июля, 2:13
Джохансен подписал восьмилетний контракт с клубом НХЛ "Нэшвилл" на $64 млнСпорт 29 июля, 1:39
WSJ: SpaceX за два года увеличила капитализацию почти вдвоеКосмос 29 июля, 1:31
Экипаж корабля "Союз МС-05" перешел на борт МКСКосмос 29 июля, 1:06
Полиция Вашингтона опровергла публикацию BuzzFeed об убийстве ЛесинаПроисшествия 29 июля, 0:55
Армейское футбольное дерби между ЦСКА и "СКА-Хабаровском" пройдет в субботу в столицеСпорт 29 июля, 0:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи в пятницу отказался комментировать беседу с журналистом издания The New Yorker, который утверждает, что представитель администрации в крайне грубой форме отозвался о своих коллегах. Об этом сообщили журналисты, аккредитованные при Белом доме, чьи комментарии распространяет его пресс-служба.
Сам Скарамуччи сопровождал президента Дональда Трампа во время его короткой поездки в штат Нью-Йорк. На борту самолета главы государства журналисты обратились к нему за разъяснениями. "Лучше не комментировать", - сказал директор.
Позже репортеры вновь попробовали пообщаться с ним, но получили отказ. "Да ладно, это нечестно. Вы знаете, что это было нечестно", - парировал Скарамуччи.
Как ранее рассказал журналист The New Yorker Райан Лицца, Скарамуччи позвонил ему в среду вечером, чтобы узнать источник утечки информации о встрече Трампа с представителями телеканала Fox News в Белом доме. Лицца отказался раскрыть эти данные. В ответ Скарамуччи обрушился с непечатной бранью в адрес своих коллег, в особенности это касалось экс-начальника аппарата сотрудников Белого дома Райнса Прибаса и советника президента Стивена Бэннона.
Скарамуччи заявил журналисту, что доберется до человека, который обнародовал не предназначенную для широкой общественности информацию, назвал Прибаса "параноидальным шизофреником" и пообещал его уволить. В пятницу вечером Трамп в своем Twitter сообщил, что вместо Прибаса аппарат Белого дома возглавит нынешний министр национальной безопасности отставной генерал Джон Келли. Прибас же рассказал журналисту газеты The Wall Street Journal, что подал в отставку в минувший четверг без лишней огласки.
В пятницу портал Page Six со ссылкой на свои источники сообщил, что супруга Скарамуччи Дейдри Балл оставила его и подала на развод. По одной из версий, ей больше нравится жить в Нью-Йорке, она "устала от неприкрытых амбиций" мужа. Другой источник утверждает, что Балл не сходится со Скарамуччи во взглядах на политику. Поженились они в 2014 году, у пары двое детей.