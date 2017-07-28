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СМИ: Скарамуччи пригрозил уволить главу аппарата сотрудников Белого дома из-за утечек

Международная панорама
28 июля, 3:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, июля. /ТАСС

По данным корреспондента The New Yorker, новый директор по коммуникациям Белого дома также утверждал, что Райнс Прибас в течение полугода препятствовал его назначению на должность

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НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи в беседе с журналистом издания The New Yorker в крайне грубой форме отозвался о своих коллегах в администрации США, обвинив их в утечках информации. Он, в частности, обещал вскоре уволить руководителя аппарата сотрудников Белого дома Райнса Прибаса. Об этом сообщил корреспондент указанного издания Райан Лицца.

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По его словам, Скарамуччи позвонил ему в среду вечером, чтобы узнать источник утечки информации, касавшейся недавней встречи президента США Дональда Трампа с представителями телеканала Fox News в Белом доме. Лицца отказался раскрыть такие данные. В ответ на это Скарамуччи обрушился с непечатной бранью в адрес своих коллег, в особенности это касалось Прибаса и советника президента Стивена Бэннона.

"Я их скоро всех уволю", - заявил Скарамуччи журналисту, добавив, что он уже отстранил от должности одного сотрудника и собирается поступить так же на следующий день с четырьмя другими людьми. "Я доберусь до человека, который слил тебе эту информацию", - сказал Лицце директор по коммуникациям. Скарамуччи, по словам журналиста, также назвал Прибаса "параноидальным шизофреником". "Его скоро попросят уйти в отставку", - указал он.

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Кроме того, Скарамуччи утверждал, что именно Прибас в течение полугода препятствовал его назначению на должность директора по коммуникациям. Как отметил Лицца в своей статье, опубликованной в The New Yorker, Скарамуччи в беседе с ним также разразился нецензурной тирадой в адрес Бэннона.

После публикации материала Скарамуччи выступил с комментарием на своей странице в Twitter. "Я иногда прибегаю к использованию красочного языка", - признался он. "Я буду сдержан в этой области, но не прекращу горячо отстаивать повестку дня Дональда Трампа", - добавил директор по коммуникациям Белого дома.

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Персоны
Трамп, Дональд Скарамуччи, Энтони
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