Новый директор по коммуникациям Белого дома обещает наладить отношения Трампа со СМИ

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, назначенный на эту должность в пятницу, заверил, что у президента США Дональда Трампа будут прекрасные отношения с прессой. Он извинился за ранее высказанную критику в адрес республиканца и, завершая свою первую встречу с журналистами, попрощался с ними воздушным поцелуем.

Во время регулярного пресс-брифинга в пятницу он ответил на большое количество вопросов репортеров, а также объявил о назначении Сары Сандерс новым пресс-секретарем Белого дома вместо объявившего об уходе с этой должности Шона Спайсера.

Новый пресс-секретарь

Скарамуччи, впервые появившийся перед прессой в новом амплуа, сразу объявил о ключевом кадровом изменении в Белом доме. "Сперва я бы хотел формально объявить о том, что Сара Хакаби-Сандерс станет новым пресс-секретарем. Вы можете поздравить ее после завершения мероприятия", - сказал он.

При этом новый директор по коммуникациям заявил, что в целом команда двигается в правильном направлении, не раскрыв журналистам, что именно он намерен изменить в структуре и деятельности отдела по взаимодействию с прессой и общественностью. "Я люблю эту команду", - заверил он.

Ранее нынешний пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, занимающий эту должность с самого начала работы действующей администрации, объявил о том, что покидает свой пост. По сведениям газеты The New York Times, Спайсер категорически не согласился с решением Трампа назначить Скарамуччи директором по коммуникациям в аппарате Белого дома. Позднее сам Спайсер заявил, что для него "было честью и большой привилегией служить президенту Дональду Трампу", а также что он продолжит "выполнять свои обязанности до конца августа".

Должность директора по коммуникациям формально стоит в иерархии Белого дома выше руководителя пресс-службы, так что Скарамуччи на деле будет начальником пресс-секретаря, которым пока остается Спайсер.

Больше регулярных пресс-брифингов?

Одним из наиболее насущных как для американской, так и для зарубежной прессы, был вопрос проведения открытых брифингов для журналистов, которые уже более месяца проводятся преимущественно в закрытом режиме без телекамер и трансляции звука. Буквально в среду одна из присутствовавших на очередном таком брифинге журналистка в знак протеста запустила аудиотрансляцию при помощи мобильного приложения. На данный момент никаких санкций в отношении нее введено не было.

"Мой ответ: не исключено, - сказал Скарамуччи, отвечая на вопрос репортера, намерен ли Белый дом проводить больше транслируемых пресс-брифингов. - Мне нужно переговорить на этот счет с президентом, прежде чем принимать такие решения". Такой ответ не устроил представителей местных СМИ, которые после заявления Скарамуччи посчитали перспективу возобновления регулярных брифингов достаточно призрачной.

Отношения Трампа с прессой

Во время брифинга Скарамуччи был задан вопрос о его прежних репликах в адрес Трампа. Ранее он, в частности, называл республиканца "неприятным политиком", о чем напомнили ему репортеры. "Он это припоминает каждые 15 секунд", - отшутился новый директор по коммуникациям.

"Господин президент, я лично извиняюсь за это в 50-й раз", - сказал он, сославшись на свою неопытность в политических делах на момент произнесения той фразы. "Надеюсь, однажды он [Трамп] забудет об этом", - добавил Скарамуччи.

"Лучший официальный представитель, лучший человек по взаимодействию с общественностью в Белом доме - это президент. И я рассчитываю кое-чему поучиться у него и у Сары [Сандерс]", - сказал он. "Я супероптимистичный парень и убежден, что у президента будут феноменальные отношения с прессой", - заверил он.

Журналисты также попытались выяснить подробности истории вокруг приписываемых президенту связей с Россией, однако на это директор по коммуникациям ответил, что он прежде должен быть проинструктирован юристами Белого дома относительно того, что можно, а что нельзя говорить публично по поводу российской тематики.

Об Энтони Скарамуччи

Скарамуччи летом 2016 года вошел в штаб Трампа и помогал ему привлекать средства на нужды его предвыборной кампании. До этого финансист поддерживал других республиканцев, претендовавших на президентское кресло, - сначала губернатора штата Висконсин Скотта Уокера, а затем экс-губернатора Флориды Джеба Буша. В январе текущего года СМИ сообщили, что Трамп намерен назначить Скарамуччи, работавшего в прошлом в инвестиционном банке Goldman Sachs, своим советником по взаимодействию между администрацией и бизнесом в аппарате Белого дома, однако этого так и не произошло.

Скарамуччи принял участие во Всемирном экономическом форуме, который состоялся в швейцарском Давосе в январе. Он значился в списке выступающих как член переходной команды Трампа, который в то время еще не являлся президентом США.

Как сообщал ранее ТАСС из Давоса, на форуме Скарамуччи заявил, что антироссийские санкции, введенные администрацией Барака Обамы, как и ответные действия Москвы, были не самым лучшим решением, поэтому России и США следует сесть за стол переговоров, чтобы выработать альтернативу. Он отметил, что санкции имели обратный эффект и скорее сплотили народ РФ вокруг своего президента.

Обязанности директора по коммуникациям

Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома курирует всю публичную информационно-пропагандистскую политику американской администрации. До мая текущего года этот пост занимал Майкл Дубке, который ранее возглавлял компанию Crossroads Media, оказывавшую услуги в области консультирования и политической рекламы представителям Республиканской партии США. До Дубке на указанной должности работала экс-представитель Госдепартамента США Джен Псаки.