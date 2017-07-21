Спайсер продолжит выполнять обязанности пресс-секретаря Белого дома до конца августа

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, ранее объявивший о своей отставке с этой должности, продолжит выполнять свои обязанности до конца августа. Об этом он сообщил в пятницу на своей странице в Twitter.

It's been an honor & a privilege to serve @POTUS @realDonaldTrump & this amazing country. I will continue my service through August — Sean Spicer (@PressSec) 21 July 2017

"Для меня было честью и большой привилегией служить президенту Дональду Трампу и этой прекрасной стране. Я продолжу выполнять свои обязанности до конца августа", - написал он.

Ранее газета New York Times сообщила, что Спайсер категорически не согласился с решением Трампа назначить американского финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям в аппарате Белого дома. Первой о грядущем назначении Скарамуччи проинформировала в четверг газета Wall Street Journal. Как сообщила позже телекомпания ABC, финансист принял предложение.

Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома курирует всю публичную информационно-пропагандистскую политику американской администрации. До мая текущего года этот пост занимал Майкл Дубке, который ранее возглавлял компанию Crossroads Media, оказывавшую услуги в области консультирования и политической рекламы представителям Республиканской партии США. До Дубке на указанной должности работала экс-представитель Госдепартамента Джен Псаки.