Спайсер продолжит выполнять обязанности пресс-секретаря Белого дома до конца августа

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ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, ранее объявивший о своей отставке с этой должности, продолжит выполнять свои обязанности до конца августа. Об этом он сообщил в пятницу на своей странице в Twitter.
It's been an honor & a privilege to serve @POTUS @realDonaldTrump & this amazing country. I will continue my service through August— Sean Spicer (@PressSec) 21 July 2017
"Для меня было честью и большой привилегией служить президенту Дональду Трампу и этой прекрасной стране. Я продолжу выполнять свои обязанности до конца августа", - написал он.
Ранее газета New York Times сообщила, что Спайсер категорически не согласился с решением Трампа назначить американского финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям в аппарате Белого дома. Первой о грядущем назначении Скарамуччи проинформировала в четверг газета Wall Street Journal. Как сообщила позже телекомпания ABC, финансист принял предложение.
Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома курирует всю публичную информационно-пропагандистскую политику американской администрации. До мая текущего года этот пост занимал Майкл Дубке, который ранее возглавлял компанию Crossroads Media, оказывавшую услуги в области консультирования и политической рекламы представителям Республиканской партии США. До Дубке на указанной должности работала экс-представитель Госдепартамента Джен Псаки.