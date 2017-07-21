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Спайсер продолжит выполнять обязанности пресс-секретаря Белого дома до конца августа

Международная панорама
21 июля, 21:10 UTC+3 ВАШИНГТОН 21, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь администрации президента США отметил, что для него было "честью и большой привилегией" служить Дональду Трампу

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ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, ранее объявивший о своей отставке с этой должности, продолжит выполнять свои обязанности до конца августа. Об этом он сообщил в пятницу на своей странице в Twitter.

"Для меня было честью и большой привилегией служить президенту Дональду Трампу и этой прекрасной стране. Я продолжу выполнять свои обязанности до конца августа", - написал он.

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Шон Спайсер

Биография Шона Спайсера

Ранее газета New York Times сообщила, что Спайсер категорически не согласился с решением Трампа назначить американского финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям в аппарате Белого дома. Первой о грядущем назначении Скарамуччи проинформировала в четверг газета Wall Street Journal. Как сообщила позже телекомпания ABC, финансист принял предложение.

Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома курирует всю публичную информационно-пропагандистскую политику американской администрации. До мая текущего года этот пост занимал Майкл Дубке, который ранее возглавлял компанию Crossroads Media, оказывавшую услуги в области консультирования и политической рекламы представителям Республиканской партии США. До Дубке на указанной должности работала экс-представитель Госдепартамента Джен Псаки.

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Персоны
Спайсер, Шон Трамп, Дональд
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