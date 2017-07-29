Японский телеканал предположительно заснял падение ракеты КНДР в Японское море

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ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Японский телеканал NHK в субботу опубликовал записи с двух видеокамер, установленных в городе Муроран на востоке северной префектуры Хоккайдо, сделанные через 46 минут после запуска баллистической ракеты в КНДР. На кадрах видно, как некий святящийся объект падает в Японское море.
"Если отталкиваться от времени, когда было снято видео, то можно с высокой вероятностью сказать, что это часть баллистической ракеты Северной Кореи", - приводит телеканал слова эксперта из Международного института стратегических исследований Майкла Эрманна.
В субботу агентство ЦТАК сообщило о проведении успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Отмечается, что дальность полета ракеты составила 998 км, а максимальная высота - почти 3725 км. По данным Министерства обороны Японии, ракета упала в Японское море в исключительной экономической зоне страны в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо. Ведомство также отмечает, что по сравнению с последним запуском 4 июля высота полета возросла почти на 1 тыс. км, а время нахождения в воздухе увеличилось на 5 минут.
Между тем, по данным Минобороны РФ, северокорейская ракета поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км, упав в центральной части Японского моря. Такие характеристики соответствуют баллистической ракете средней дальности.