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Пекин призвал Пхеньян соблюдать резолюции СБ ООН

Международная панорама
29 июля, 6:16 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 29, июля. /ТАСС

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан также выразил надежду, что "заинтересованные стороны будут действовать с осторожностью и будут способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе"

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ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в субботу призвал КНДР "соблюдать резолюции СБ ООН и прекратить действия, которые могут привести к эскалации напряженности на Корейском полуострове". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

"Китай озабочен развитием ситуации. Китайская сторона выступает против нарушения КНДР резолюций СБ ООН и чаяний международного сообщества", - говорится в сообщении. "Китайская сторона призывает КНДР соблюдать резолюции СБ ООН и прекратить действия, который могут привести к эскалации напряженности на Корейском полуострове", - заявил дипломат.

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Он выразил надежду, что "заинтересованные стороны будут действовать с осторожностью и будут способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе".

В субботу агентство ЦТАК сообщило о проведении успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Отмечается, что дальность полета ракеты составила 998 км, а максимальная высота - почти 3725 км. По данным министерства обороны Японии, ракета упала в Японском море в исключительной экономической зоне страны в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо. Ведомство также отмечает, что по сравнению с последним запуском 4 июля высота полета возросла почти на 1 тыс. км, а время нахождения в воздухе увеличилось на 5 минут.

По данным Минобороны РФ, северокорейская ракета поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км, упав в центральной части Японского моря. Такие характеристики соответствуют баллистической ракете средней дальности.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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