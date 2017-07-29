Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд Каира отправил на утверждение муфтия восемь смертных приговоров за беспорядки 2013 г.

Международная панорама
29 июля, 13:15 UTC+3 КАИР КАИР 29, июля. /ТАСС

Согласно законодательству Египта, муфтий должен либо оставить решение суда в силе, либо высказать свое особое мнение по данному вопросу

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 29 июля. /ТАСС/. Каирский уголовный суд в субботу вынес решение о смертной казни восьмерым обвиняемым по делу о беспорядках и нападению на полицейский участок в Хелуане летом 2013 года. Об этом сообщил представитель столичного суда.

Все вынесенные приговоры о смертной казни направлены на рассмотрение муфтия страны, который должен либо оставить в силе решение суда, либо высказать свое особое мнение по данному вопросу. Согласно египетскому законодательству, все вынесенные смертные приговоры рассматриваются муфтием республики, однако его заключение не является обязательными для египетских светских судов.

Вынесение окончательного приговора по делу о "нападении на полицейский участок в Хелуане" назначено на 10 октября.

В конце августа 2013 года, после устранения военными от власти бывшего президента страны Мухаммеда Мурси в июле того же года, группа сторонников экс-главы государства устроила массовые беспорядки в столичном пригороде Хелуан. Толпа нападала на представителей МВД, окружила местное управление полиции и сожгла его. В результате насильственных действий был убит один полицейский, 19 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Египет
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Министр обороны Румынии назвал "неуместной" реакцию Рогозина на отказ пропустить самолет
2
Косачев намерен выяснить долю несогласованных программ содействия США в РФ
3
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона
4
Самый теплый день зафиксирован в Москве
5
Мамиашвили назвал убийцу российского борца Власко нелюдем
6
Трое россиянин пострадали при пожаре в отеле в Турции
7
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама