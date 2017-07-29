Суд Каира отправил на утверждение муфтия восемь смертных приговоров за беспорядки 2013 г.

КАИР, 29 июля. /ТАСС/. Каирский уголовный суд в субботу вынес решение о смертной казни восьмерым обвиняемым по делу о беспорядках и нападению на полицейский участок в Хелуане летом 2013 года. Об этом сообщил представитель столичного суда.

Все вынесенные приговоры о смертной казни направлены на рассмотрение муфтия страны, который должен либо оставить в силе решение суда, либо высказать свое особое мнение по данному вопросу. Согласно египетскому законодательству, все вынесенные смертные приговоры рассматриваются муфтием республики, однако его заключение не является обязательными для египетских светских судов.

Вынесение окончательного приговора по делу о "нападении на полицейский участок в Хелуане" назначено на 10 октября.

В конце августа 2013 года, после устранения военными от власти бывшего президента страны Мухаммеда Мурси в июле того же года, группа сторонников экс-главы государства устроила массовые беспорядки в столичном пригороде Хелуан. Толпа нападала на представителей МВД, окружила местное управление полиции и сожгла его. В результате насильственных действий был убит один полицейский, 19 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.