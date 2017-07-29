Пушилин: ДНР готова предложить новые участки разведения сил в Донбассе

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Представители провозглашенной Донецкой народной республики готовы предложить новые участки разведения сил и средств в Донбассе после отвода вооружений в районе Станицы Луганской (провозглашенная Луганская народная республика). Об этом в субботу заявил глава делегации ДНР на минских переговорах Денис Пушилин.

"У нас есть предложение [относительно новых участков разведения сил и средств], но приступать мы будем к ним только после разведения средств в Станице Луганской", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, России, ОБСЕ, а также главами ЛНР и ДНР в сентябре 2016 года.

Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (оба в ЛНР) и Петровского (ДНР). К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского. По данным народной милиции ЛНР, отвод в районе Станицы Луганской срывался украинской стороной более 70 раз.