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ДНР готова обеспечить безопасность визита в республику спецпредставителя США

Международная панорама
27 июля, 15:07 UTC+3 МАКЕЕВКА МАКЕЕВКА 27, июля. /ТАСС

Полпред ДНР на минских переговорах Денис Пушилин отметил, что Вашингтон имеет рычаги воздействия на Киев, с помощью которых может влиять на ход конфликта в Донбассе и процесс мирного урегулирования

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МАКЕЕВКА, 27 июля. /ТАСС/. Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) готовы обеспечить безопасность поездки в республику специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера. Об этом в четверг сообщил журналистам полпред ДНР на минских переговорах Денис Пушилин.

"Мы видим инициативу новой администрации США более пристально уделить внимание конфликту в Донбассе, минскому формату. Для того, чтобы объективно оценить картину происходящего, нужно посетить не только территорию, подконтрольную Украине, но и пообщаться с нашими людьми в Донецке и Луганске, пообщаться с руководством, и тогда принимать решения. Мы готовы выстроить все элементы безопасности для его [Волкера] приезда," - цитирует его Донецкое агентство новостей.

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Пушилин также отметил, что Вашингтон имеет рычаги воздействия на Киев, с помощью которых может влиять на ход конфликта в Донбассе и процесс мирного урегулирования. В этой связи он в очередной раз заявил о нецелесообразности поставок оружия Киеву со стороны США, так как это может дать толчок для эскалации конфликта.

23 июля Волкер посетил подконтрольные Киеву территории Донецкой области, однако посещения республик Донбасса тогда в его планы не входило.

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