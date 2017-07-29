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Комитет иранского парламента одобрил план контрмер в ответ на санкции США

Международная панорама
29 июля, 15:10 UTC+3 ТАСС

При этом замглавы МИД страны Аббас Арагчи отметил, что американские санкции нуждаются в ответных действиях, так как являются нарушением нескольких статей СВПД

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ТАСС, 29 июля. Комитет по национальной безопасности и внешней политике междлиса (парламента) Ирана одобрил в субботу пакет контрмер в ответ на новые санкции США. Об этом сообщило агентство Mehr.

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О деталях иранского ответа пока не сообщается. Как заявил глава комитета Алаэддин Боруджерди, законодатели проголосовали за "общие положения" плана контрмер в ответ на действия Конгресса США. Боруджерди вместе с тем добавил, что "ряд парламентариев внес предложения" по законопроекту, которые будут изучены на ближайших заседаниях комитета.

Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что санкции США являются нарушением ряда статей Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и нуждаются в ответных действиях республики. "Министерство иностранных дел полностью согласно с проектом [мер], представленным комитетом, особенно в свете того, что шаги американцев негативно сказались на выполнении СВПД, они [США] получат решительный ответ Ирана на новый закон о санкциях", - приводит агентство слова Арагчи.

Сенат Конгресса США 27 июля одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Во вторник за него проголосовало большинство членов Палаты представителей. Теперь данный документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", лег на стол президента Дональда Трампа.

Совместный всеобъемлющий план действий был принят 14 июля 2015 года в Вене. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

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