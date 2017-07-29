Четыре человека арестованы в ходе антитеррористической операции в Сиднее

СИДНЕЙ, 29 июля. /ТАСС/. Федеральная полиция Австралии, полиция штата Новый Южный Уэльс и Австралийская служба безопасности и разведки (ASIO) провели в субботу совместную антитеррористическую операцию в западных пригородах Сиднея и центральном районе Сарри Хиллз, в ходе которой были арестованы четыре человека. Об этом сообщил официальный представитель полиции.

"Четверо взяты под стражу, они привлечены к следственным действиям", - отметил он, уточнив, что "обыски и расследование продолжаются, и новая информация будет предоставлена в надлежащее время".

Согласно информации, полученной газетами издательской группы Fairfax Media, проведенные полицией рейды были связаны "с террористической ячейкой" и "заговором с целью взорвать самолет". Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Премьер-министр страны Малколм Тернбулл в распространенном в субботу вечером кратком заявлении сообщил, что полицейская операция была призвана "предотвратить планы совершить террористические атаки в Австралии".