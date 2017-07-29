Десять мирных жителей погибли в результате удара ВВС коалиции в Сирии

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ТАСС, 29 июля. Как минимум 10 сирийцев стали в субботу жертвами налета ВВС международной коалиции, возглавляемой США, в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны. Как сообщило агентство SANA, удары были нанесены по городу Эль-Маядин и его окрестностям. В результате в одном из домов погибли три жителя, а в соседнем - еще семь человек из одной семьи.
Эль-Маядин, который находится в 45 км к юго-востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор, служит форпостом террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Поблизости от него проходит граница с Ираком.
27 июля налет ВВС коалиции был совершен на поселок Эт-Тейба в окрестностях этого города, где погибли 18 человек и свыше 20 получили ранения.