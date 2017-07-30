Си Цзиньпин: Китай должен создать самые мощные в своей истории вооруженные силы

ПЕКИН, 30 июля. /ТАСС/. Китаю, как никогда ранее в его истории, необходимо сформировать мощные вооруженные силы для защиты суверенитета и интересов страны. Об этом в воскресенье в завершающей части парада в честь 90-летия основания Народно-освободительной армии Китая (НОАК) заявил председатель КНР, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин.

"Сегодня мы как никогда близки к достижению цели по возрождению китайской нации. И нам, как никогда ранее в истории, необходимо построить сильную армию", - сказал он. "Солдаты и офицеры, вы должны неуклонно следовать принципам и системе абсолютного руководства партии над армией, всегда слушать и исполнять приказы партии и следовать к любой цели, которую она вам укажет", - подчеркнул главнокомандующий, обращаясь к участвовавшим в параде военнослужащим.

"Твердо верю, что наши вооруженные силы обладает как смелостью, так и способностью разбить любого вторгшегося неприятеля. У нашей армии есть решимость и возможности защитить национальный суверенитет, безопасность и интересы развития страны", - резюмировал Си Цзиньпин.

В параде приняли участие 12 тыс. военнослужащих и 600 единиц техники, среди которой более 100 самолетов.

История НОАК восходит к Наньчанскому восстанию 1 августа 1927 года, когда расквартированные в городе Наньчан части гоминьдановской армии выступили против антикоммунистического переворота, устроенного партией Гоминьдан. В ходе Наньчанского восстания сложилось ядро будущего военно-политического руководства КНР.

Последний военный парад Китай устроил 3 сентября 2015 года в честь 70-летия Победы во Второй мировой войне и Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам (1931-1945).