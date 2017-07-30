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Премьер Грузии: визит Пенса в Тбилиси станет свидетельством поддержки со стороны США

Международная панорама
30 июля, 14:30 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 30, июля. /ТАСС

В Тбилиси вице-президент США встретится с президентом Георгием Маргвелашвили, премьером Георгием Квирикашвили и побывает на учениях Noble Partner, начавшихся 30 июля

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ТБИЛИСИ, 30 июля. /ТАСС/. Визит вице-президента США Майкла Пенса в Грузию является "важным свидетельством поддержки нашей страны со стороны администрации США". Об этом в воскресенье заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. После церемонии открытия в Вазиани (около Тбилиси) учений Noble Partner он сказал, что "31 июля в Грузию прибудет вице-президент США Майкл Пенс". "Этот визит означает поддержку Грузии со стороны США, это важный шаг на пути укрепления стратегического партнерства двух стран", - отметил премьер-министр.

Визит Пенса пройдет в рамках его турне в Эстонию, Грузию и Черногорию. В Тбилиси вице-президент США встретится с президентом Георгием Маргвелашвили, премьером Георгием Квирикашвили, побывает на учениях Noble Partner, начавшихся 30 июля на базе Вооруженных сил Грузии в Вазиани.

Пенс был первым высокопоставленным представителем новой администрации США, который провел встречу с премьер-министром Квирикашвили после избрания Дональда Трампа президентом: Квирикашвили и Пенс встретились в феврале 2017 года в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. В мае глава правительства Грузии по приглашению Пенса посетил Вашингтон с официальным визитом. Тогда же состоялась первая встреча Квирикашвили с Дональдом Трампом.

Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, с конца 1990-х годов - в области обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая сотрудничество в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры и гуманитарной области. В июле 2016 года Квирикашвили и Джон Керри, занимавший в то время пост госсекретаря США, подписали в Тбилиси Меморандум об углублении партнерства в сфере обороны и безопасности между двумя странами.

8 мая текущего года в Вашингтоне после встреч с президентом и вице-президентом США Квирикашвили сказал: "Дональд Трамп и Майкл Пенс дали четкие сигналы того, что США продолжат поддержку Грузии". Он отметил, что в ходе встречи с Пенсом "были подведены итоги сотрудничества Грузии и США за 25 лет, прошедших после установления дипломатических отношений двух стран, а также обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в предстоящие 25 лет".

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Персоны
Пенс, Майкл (Майк) Маргвелашвили, Георгий
Страны
США Грузия
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