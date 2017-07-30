AP: разведка Ирака сообщила о срыве плана атак ИГ на мусульманские святыни

ТАСС, 30 июля. Представители разведывательной службы Ирака сообщили о срыве плана боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) совершить атаки на мусульманские святыни на юге страны. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press со ссылкой на двух представителей разведслужбы.

По их словам, террористы планировали серию терактов на мусульманские святыни в городах Кербела и Наджаф, в которых проживают преимущественно мусульмане-шииты, а также на дом духовного лидера иракских шиитов Али Систани.

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади 10 июля официально объявил об окончательной победе над ИГ в Мосуле. Кампания по вытеснению экстремистов из города, более трех лет находившегося под их контролем, началась в октябре прошлого года.