Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: ФРГ и Франция выступают за автономию стран ЕС в области оборонительной политики

Международная панорама
30 июля, 15:08 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 30, июля. /ТАСС

Достичь этого предполагается "в дополнение к возможностям НАТО, которая остается основой коллективной обороны"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Германия и Франция выступают за достижение странами Европейского союза "стратегической автономии" в области оборонительной политики. Берлин и Париж уже разослали предложения по достижению этой цели партнерам по ЕС, сообщила в воскресенье немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung.

ФРГ и Франция описывают долгосрочную стратегию развития Евросоюза, и в рамках этой стратегии сообщество должно иметь возможность самостоятельно и в полном объеме выполнять военные задачи. Однако достичь этого предполагается "в дополнение к возможностям НАТО, которая остается основой коллективной обороны".

При этом обе страны сформулировали ряд условий, говорится в статье. Одно из них сводится к цели в 2% от ВВП, которые должны выделяться на оборону. Но речь идет не о жесткой привязке к двум процентам - Франция и ФРГ призывают двигаться в направлении к этой сумме. Соответствующая регулировка действует и для стран НАТО.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Корреспондент Russia Today погиб при обстреле в провинции Хомс
2
Задержан подозреваемый в убийстве школьницы в Челябинской области
3
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
4
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона
5
Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение к суициду
6
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
7
Сильный ливень и град ожидаются в Москве в ближайшие сутки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама