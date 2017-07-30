СМИ: ФРГ и Франция выступают за автономию стран ЕС в области оборонительной политики

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Германия и Франция выступают за достижение странами Европейского союза "стратегической автономии" в области оборонительной политики. Берлин и Париж уже разослали предложения по достижению этой цели партнерам по ЕС, сообщила в воскресенье немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung.

ФРГ и Франция описывают долгосрочную стратегию развития Евросоюза, и в рамках этой стратегии сообщество должно иметь возможность самостоятельно и в полном объеме выполнять военные задачи. Однако достичь этого предполагается "в дополнение к возможностям НАТО, которая остается основой коллективной обороны".

При этом обе страны сформулировали ряд условий, говорится в статье. Одно из них сводится к цели в 2% от ВВП, которые должны выделяться на оборону. Но речь идет не о жесткой привязке к двум процентам - Франция и ФРГ призывают двигаться в направлении к этой сумме. Соответствующая регулировка действует и для стран НАТО.