СМИ: на акциях протеста в Венесуэле за выходные погибли 12 человек

ТАСС, 30 июля. Число убитых на акциях протеста против созыва Конституционной ассамблеи Венесуэлы продолжает расти. По данным газеты El Nacional, жертвами насилия к настоящему времени стали не менее 12 человек. Ранее это же издание сообщало о девяти убитых менее чем за сутки.

Венесуэльцы, недовольные действиями властей, продолжают протестовать на улицах, несмотря на объявленный запрет на манифестации под угрозой длительного тюремного заключения. Столкновения участников антиправительственных выступлений с силами безопасности имели место в столице страны Каракасе, а также в штатах Мерида и Тачира.

В начале мая президент Николас Мадуро решил созвать КА без проведения предварительного референдума. Это привело к обострению обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления, сопровождавшиеся столкновениями с органами правопорядка, беспорядками и человеческими жертвами.

К настоящему времени в ходе организуемых оппозицией акций протеста погибли свыше 110 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали порядка 4,9 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.