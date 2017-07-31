Семеро полицейских пострадали при взрыве самодельной бомбы в Каракасе

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ТАСС, 31 июля. Семеро сотрудников полиции получили ранения в воскресенье при подрыве взрывного устройства в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом сообщила генеральная прокуратура страны в своем Twitter. Самодельная бомба была брошена в колонну правоохранителей, передвигавшихся на мотоциклах.
"В настоящее время сотрудники прокуратуры едут в больницу, где находятся пострадавшие, чтобы узнать их состояние", - отмечается в сообщении надзорного ведомства. Прокуратура приступила к расследованию обстоятельств этого нападения.
3/3 En estos momentos expertos del MP se trasladan al centro médico donde se encuentran las víctimas para corroborar el estado de salud— Ministerio Público (@MPvenezolano) 30 July 2017
В воскресенье в Венесуэле проходят выборы в Конституционную ассамблею (КА). Несмотря на принятые меры безопасности, за последние сутки в стране были не менее 12 человек, в том числе пятеро участников акции протеста в штате Мерида. По данным властей, голосование проходит "спокойно", ситуация находится под контролем.