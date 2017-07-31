СМИ: США вернули Японии часть занимаемой под военную базу на Окинаве территории

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. США вернули Японии часть территории, используемой под авиабазу корпуса морской пехоты США Футэмма в южной префектуре Окинава. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что японской стороне были возвращены 4 га земли. Общая же территория, занимаемая в настоящее время Футэммой, составляет 481 га.

В Японии продолжаются строительные работы, связанные с передислокацией авиабазы - причины многолетних разногласий между США, центральным правительством Японии и властями префектуры. Эксперты расценивают возвращение этого участка земли как попытку США продемонстрировать, что процесс передислокации базы наконец-то сдвинулся с мертвой точки.

Авиабаза Футэмма морской пехоты США расположена на юге Окинавы в густонаселенном городе Гинован. Его жители давно добивались ликвидации этого объекта, считая, что полеты размещенных там конвертопланов MV-22 Osprey представляют угрозу для местного населения, и в итоге эту базу было решено перенести в район Хэноко также в префектуре Окинава. Во время февральского визита в Японию главы Пентагона Джеймса Мэттиса стороны в очередной раз подтвердили, что этот вариант является единственно возможным, несмотря на то, что местные жители и власти требуют полного вывода Футэммы за пределы префектуры.