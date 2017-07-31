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Каталонские депутаты зарегистрировали законопроект о референдуме о независимости

Международная панорама
31 июля, 16:10 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 31, июля. /ТАСС

Власти Испании утверждают, что не позволят провести голосование

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МАДРИД, 31 июля. /ТАСС/. Депутаты каталонской коалиции "Вместе "за" и "Кандидаты за народное единство" зарегистрировали в понедельник в региональном парламенте законопроект, с помощью которого планируют организовать референдум о независимости области. Об этом сообщила газета El Mundo.

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По ее информации, со вторника парламент Каталонии уходит на каникулы. Таким образом, проект закона может быть рассмотрен лишь после 16 августа, когда депутаты вернутся к работе.

Документ официально был представлен 4 июля текущего года. В нем, в частности, говорится о том, что власти Каталонии могут объявить о независимости автономии в течение 48 часов, если на референдуме победят сторонники разрыва с королевством. В случае, если на плебисците большинство проголосует за единую Испанию, власти объявят о новых региональных выборах.

Каталония - автономное сообщество на северо-востоке пиренейского королевства. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения. 6 октября прошлого года парламент области одобрил резолюцию о проведении плебисцита о выходе из состава Испании. Вслед за этим конституционный суд аннулировал действие данного документа.

Несмотря на это, в начале июня глава автономии Карлес Пучдемон объявил о том, что референдум о независимости пройдет 1 октября. Вопрос, который планируют вынести на плебисцит, будет звучать следующим образом: "Хотите, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"

При этом власти Испании заверяют, что не позволят провести плебисцит, который посягает на единство и целостность королевства.

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