Власти Испании не позволят провести референдум о независимости Каталонии

МАДРИД, 9 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Власти Испании заверили, что не позволят провести референдум о независимости Каталонии. Об этом заявил на пресс-конференции министр образования, культуры и спорта, официальный представитель правительства страны Иньиго Мендес де Виго.

"Эта новая стратегия (каталонских властей) с каждым разом становится все более радикальной", - отметил он, напомнив об обязательствах "соблюдать закон". По словам Мендеса де Виго, любые попытки провести плебисцит "будут обжалованы правительством".

Официальный представитель правительства также уточнил, что число тех, кто поддерживает действия сепаратистов, уменьшается.

"Референдум о самоопределении, который хотят провести в Каталонии, является незаконным и идет вразрез с конституцией", - подчеркнул он. Мендес де Виго также отметил, что "этот плебисцит не будет проведен".

Ранее сегодня глава автономной области Карлес Пучдемон объявил о том, что референдум о независимости Каталонии пройдет 1 октября текущего года. Вопрос, который планируют вынести на плебисцит, будет звучать следующим образом: "Хотите, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Каталония - автономное сообщество на северо-востоке пиренейского королевства. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения. 6 октября прошлого года парламент области одобрил резолюцию о проведении плебисцита о выходе из состава Испании. Вслед за этим Конституционный суд аннулировал действие данного документа.