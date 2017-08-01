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Грузия готова требовать экстрадицию Саакашвили из любой страны

Международная панорама
1 августа, 0:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Как сообщала ранее министр юстиции Грузии, прокуратура страны дважды направляла Украине официальный запрос об экстрадиции Саакашвили и дважды получала официальный отказ

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила о готовности потребовать экстрадиции Михаила Саакашвили из любой страны, выбранной экс-президентом для пребывания. Ее слова приводит грузинский "Первый канал".

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"Если это будет Украина, то у нас процедуры завершены, и все доказательства, которые у нас были еще в 2014-2015 годах, уже переданы украинской стороне. Что касается других стран, например США, то в случае, если бывший президент [Михаил Саакашвили] там решит остаться, нам понадобятся правовые консультации с этими странами, включая переговоры и соглашение о выдаче", - заявила министр.

Как сообщала ранее Цулукиане, грузинская прокуратура дважды направляла Украине официальный запрос об экстрадиции Саакашвили и дважды получала официальный отказ.

Однако президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Грузию заявил, что не получал от властей запроса об экстрадиции. Позднее в тот же день он уточнил, что запросы все же были, однако этот вопрос "решается без вмешательства президента, это прерогатива силовых структур и Генпрокуратуры".

Экс-президент без гражданства

Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2004 года по ноябрь 2007 и с января 2008 до середины ноября 2013 года. В ноябре 2013 года он покинул страну за пару дней до истечения полномочий и до инаугурации нового президента Георгия Маргвелашвили.

В 2014 году в Грузии экс-президенту были предъявлены ряд уголовных обвинений.

В мае 2015 года Саакашвили было предоставлено гражданство Украины, в связи с чем, по решению президента Грузии, было прекращено его грузинское гражданство. С 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года он занимал пост губернатора Одесской области. Спустя полтора года Саакашвили ушел в отставку, объяснив свое решение невозможностью борьбы с коррупцией на фоне причастности к ней первых лиц государства, и создал свою партию.

26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил экс-губернатора Одесской области гражданства на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при главе государства. Она поддержала ходатайство Государственной миграционной службы, передавшей "убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления" на гражданство.

Согласно последней информации, Саакашвили сейчас находится в США, но дата его возможного возвращения на Украину пока неизвестна.

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Темы
Лишение Саакашвили гражданства Украины
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Саакашвили, Михаил Николаевич
Страны
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