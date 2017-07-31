Белый дом: Трамп посчитал недопустимыми грубые высказывания Скарамуччи о своих коллегах

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ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп посчитал недопустимыми грубые высказывания экс-директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи о своих коллегах в администрации, которые тот сделал на прошлой неделе в разговоре с репортером журнала The New Yorker.
Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.
"Президент определенно посчитал, что комментарии Энтони были недопустимы для человека в этой должности", - сказала она.
Сандерс также сообщила, что Скарамуччи не будет выполнять другую роль в нынешней администрации.
Пресс-служба Белого дома в понедельник подтвердила отставку директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи.
О назначении Скарамуччи было объявлено 21 июля. Вскоре после этого он позволил себе ряд жестких высказываний в адрес чиновников из ближайшего окружения Трампа. Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома курирует всю публичную информационно-пропагандистскую политику американской администрации.