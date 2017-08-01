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CNN: Трамп уволил Скарамуччи, чтобы показать, кто главный в Белом Доме

Международная панорама
1 августа, 0:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, июля. /ТАСС

Сначала президент США одобрял резкие заявления и поведение экс-директора по коммуникациям, но потом ему не понравилось, что СМИ стали часто писать о Скарамуччи

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Энтони Скарамуччи покинул пост директора по коммуникациям Белого дома, так как стал слишком активно переключать внимание американских СМИ от президента США Дональда Трампа к своей персоне. Глава государства поспешил продемонстрировать, кто является главным, сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники, близкие к Белому дому.

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© AP Photo/Evan Vucci

Трамп уволил Скарамуччи

По их сведениям, первоначально президент США одобрял достаточно резкие заявления и поведение Скарамуччи. Однако в течение нескольких дней заголовки публикаций СМИ буквально запестрели именем нового директора по коммуникациям Белого дома, и это крайне не понравилось Трампу. По сведениям источников телекомпании, глава государства привык сам быть в центре внимания и не склонен уступать инициативу подчиненным.

Пресс-служба Белого дома в понедельник подтвердила, что Скарамуччи покидает пост директора по коммуникациям. "Энтони Скарамуччи оставит свою должность директора по коммуникациям Белого дома. Г-н Скарамуччи счел, что будет лучше дать главе аппарата Джону Келли начать с чистого листа и возможность создать свою собственную команду. Мы желаем ему всего наилучшего", - говорится в распространенном заявлении.

Газета New York Times со ссылкой на сотрудников администрации иначе описала ситуацию: именно Келли выступал за его увольнение. Как отмечается в публикации, ранее Скарамуччи заявлял, что он получает указания напрямую от президента США Дональда Трампа, а не от главы аппарата Белого дома. По сведениям телеканала CNN, Келли посчитал, что Скарамуччи не соблюдает необходимую дисциплину.

О назначении Скарамуччи на указанную должность было объявлено 21 июля. Вскоре после этого он позволил себе ряд жестких высказываний в адрес чиновников из окружения Трампа, обвинив их в утечках информации. В их число вошел и теперь уже бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибэс, который оставил свой пост в самом конце прошлой недели. Келли официально занял его место в понедельник, до этого он руководил Министерством национальной безопасности.

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Трамп, Дональд Скарамуччи, Энтони
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