Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Турции почти 500 человек предстали перед судом по делу о захвате авиабазы

Международная панорама
1 августа, 11:57 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 1, августа. /ТАСС

Возле здания суда собралась большая группа активистов, требующих самого сурового наказания для подсудимых. В связи с этим усилены меры безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 1 августа. /ТАСС/. Не менее 486 человек предстали во вторник перед судом в Анкаре по обвинению в захвате авиабазы "Акынджи" во время попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года. Об этом сообщает газета Huriyet.

По ее данным, судебные слушания по этому делу продлятся до 29 августа. Главным обвиняемым является турецкий оппозиционер и исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, с 1999 года проживающий в США. Прокуратура требует приговорить Гюлена и 44 его сторонников к пожизненному тюремному заключению.

Меры безопасности усилены возле здания суда из-за большой группы активистов, которые пришли с требованием самого сурового наказания для подсудимых.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет Гюлена и ассоциированную с ним организацию FETO.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Попытка государственного переворота в Турции
Страны
Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Последний автомобиль покинул дачу посольства США в Москве
2
Японец отбился от медведя с помощью навыков каратэ
3
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
4
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Турбины раздора: сможет ли российская энергетика найти замену Siemens
7
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама