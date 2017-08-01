СМИ: в Турции почти 500 человек предстали перед судом по делу о захвате авиабазы

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АНКАРА, 1 августа. /ТАСС/. Не менее 486 человек предстали во вторник перед судом в Анкаре по обвинению в захвате авиабазы "Акынджи" во время попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года. Об этом сообщает газета Huriyet.
По ее данным, судебные слушания по этому делу продлятся до 29 августа. Главным обвиняемым является турецкий оппозиционер и исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, с 1999 года проживающий в США. Прокуратура требует приговорить Гюлена и 44 его сторонников к пожизненному тюремному заключению.
Меры безопасности усилены возле здания суда из-за большой группы активистов, которые пришли с требованием самого сурового наказания для подсудимых.
15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет Гюлена и ассоциированную с ним организацию FETO.