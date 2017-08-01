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Одесские пограничники задержали иностранный теплоход за заходы в порты Крыма

Международная панорама
1 августа, 13:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, августа. /ТАСС

Судно под флагом Белиза следовало из Румынии в Грецию

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КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Иностранное судно, следовавшее под флагом Белиза, задержано украинскими пограничниками на Дунае по подозрению в заходах в порты Крыма.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Теплоход San Porfyrios (флаг Белиза) был остановлен пограничниками Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах Дуная во время следования из Румынии в Грецию", - информировала пресс-служба.

Украинская сторона утверждает, что судно в 2014 и 2015 годах неоднократно заходило в порты российского Крыма. Киев считает это нарушением своего законодательства, так как объявил ранее о временном закрытии портов полуострова, не признав воссоединение территории с Россией.

Как уточнил корреспонденту ТАСС помощник председателя Госпогранслужбы Украины пресс-секретарь Олег Слободян, "среди членов команды семеро граждан Филиппин и двое граждан Греции". Дальнейшую судьбу судна, в том числе и возможную его конфискацию, по словам спикера, решит суд.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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