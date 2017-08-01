США отправили 100 грузовиков с военной помощью сирийским курдам

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АНКАРА, 1 августа. /ТАСС/. США поставили курдским отрядам "Сил народной самообороны" (СНС) в Сирии не менее 100 грузовиков с вооружением, снаряжением и техникой.
Об этом сообщила во вторник газета Milliyet.
Грузовики прибыли в город Хасека на севере Сирии из Ирака 30 июля. После этого они должны были направиться в сторону города Ракка, который до сих пор остается под контролем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как отмечает издание, некоторые грузовики также перевозили бронеавтомобили Humvee.
В начале мая администрация США одобрила поставки вооружения сирийским курдам из СНС, входящим в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которая ведет борьбу с ИГ. СНС - боевое крыло сирийской курдской партии "Демократический союз" (ДС). Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению Ракки.
В конце июня глава Пентагона Джеймс Мэттис предоставил Турции информацию о готовящихся поставках вооружения формированиям "Силы народной самообороны". Мэттис заверил турецкую сторону, что "информация будет передаваться на ежемесячной основе, а переданное курдам вооружение будет возвращено США после поражения группировки ИГ".
По данным Анатолийского агентства, всего Соединенные Штаты уже отправили СНС около 909 грузовиков. В рамках военной помощи было доставлено 12 тысяч автоматов Калашникова, 6 тыс. пулеметов, из них - 3,5 тысячи крупнокалиберных, 3 тыс. РПГ-7, 1 тыс. противотанковых гранатометов АТ-4.
Анкара считает, что ДС и СНС являются сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией. По словам премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, решение американской администрации об оказании помощи курдским ополченцам неприемлемо и может иметь негативные последствия для самих США.