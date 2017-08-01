США призывают власти Венесуэлы освободить лидеров оппозиции

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ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Американская администрация призывает власти в Каракасе освободить лидеров оппозиции Венесуэлы Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесму. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
По ее словам, правительство США "призывает немедленно освободить" Лопеса и Ледесму. "Соединенные Штаты настоятельно призывают к восстановлению демократии в Венесуэле", - сказала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.
Как передало ранее информационное Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на родственников задержанных, сотрудники разведслужб Венесуэлы задержали во вторник находившихся под домашним арестом Лопеса и Ледесму. "Они просто забрали Леопольдо из дома. Мы не знаем, где он находится, и куда его увезли", - приводит агентство заявление жены Лопеса. Задержание Ледесмы подтвердили его дети, отмечало AFP.
С начала апреля Венесуэлу сотрясают самые масштабные за последние несколько лет уличные выступления против правительства. Поводом для них стали решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими противниками.
Несмотря на давление международного сообщества и акции протеста в стране, венесуэльские власти 30 июля провели выборы в Конституционную ассамблею (КА). Этот учредительный орган, насчитывающий 545 членов, уже 2 августа соберется на заседание в том же здании, где работает находящаяся под контролем оппозиции Национальная ассамблея, выступавшая категорически против ее созыва.
КА может реформировать систему государственного управления и изменить основной закон Венесуэлы.