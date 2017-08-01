В Венесуэле задержали двух лидеров оппозиции

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ТАСС, 1 августа. Сотрудники разведслужб Венесуэлы задержали во вторник находящихся под домашним арестом Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесму, лидеров оппозиции страны. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на родственников задержанных.
"Они просто забрали Леопольдо из дома. Мы не знаем, где он находится и куда его увезли", - приводит агентство заявление жены Лопеса.
Задержание Ледесмы подтвердили его дети, отмечает агентство.
С начала апреля Венесуэлу сотрясают самые масштабные за последние несколько лет уличные выступления против правительства. Поводом для них стали решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими противниками.
Несмотря на давление международного сообщества и акции протеста в стране, венесуэльские власти 30 июля провели выборы в Конституционную ассамблею (КА). Этот учредительный орган, насчитывающий 545 членов, уже 2 августа соберется на заседание в том же здании, где работает находящаяся под контролем оппозиции Национальная ассамблея, выступавшая категорически против ее созыва.
КА может реформировать систему государственного управления и изменить основной закон Венесуэлы.