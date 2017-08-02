Тиллерсон: США хотят ухода Мадуро или соблюдения властью Венесуэлы конституции

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ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят создать условия, при которых или президент Венесуэлы Николас Мадуро добровольно сложит полномочия, или власть будет действовать в соответствии с конституцией страны. С таким заявлением выступил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон перед журналистами.
"Мы изучаем все доступные нам варианты политики и то, что мы можем сделать, чтобы изменить условия, при которых или Мадуро решит, что для него нет будущего [во главе страны] и он решит уйти по собственной инициативе, или мы сможем добиться того, чтобы власть действовала в соответствии с конституцией", - сказал он.
"Мы обеспокоены тем, что наблюдаем там на данный момент. На этой неделе проводятся межведомственные политические дискуссии", - добавил шеф американской дипломатии.
С начала апреля Венесуэлу сотрясают самые масштабные за последние несколько лет уличные выступления против правительства. Поводом для них стали решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими противниками.
Несмотря на давление международного сообщества и акции протеста в стране, венесуэльские власти 30 июля провели выборы в Конституционную ассамблею (КА). Этот учредительный орган, насчитывающий 545 членов, уже 2 августа соберется на заседание в том же здании, где работает находящаяся под контролем оппозиции Национальная ассамблея, выступавшая категорически против ее созыва.
КА может реформировать систему государственного управления и изменить основной закон Венесуэлы.