Вице-президент США: Россия пытается дестабилизировать Балканы

БЕЛГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Россия пытается насильно провести новые границы на Западных Балканах, дестабилизируя регион, она несет ответственность за свои действия, поэтому президент США Дональд Трамп намерен подписать закон о новых санкциях в отношении Москвы.

С таким утверждением выступил в среду вице-президент США Майкл Пенс перед главами правительств стран-участников Адриатической хартии, передает газета Vijesti.

"Россия продолжает попытки провести силой новые границы на Западных Балканах. Она пыталась дестабилизировать регион и разделить вас и остальную Европу. Эти намерения были ясны в прошлом году, когда московские агенты пытались сорвать выборы и даже убить премьера, чтобы переубедить черногорский народ вступать в НАТО", - заявил Пенс, добавив, что Трамп призвал Россию прекратить дестабилизирующие действия.

Вице-президент утверждает, что "Россия несет ответственность за свои действия, и Трамп намерен подписать закон, вводящий американские санкции в отношении РФ". "Трамп послал меня как знак непрекращающейся приверженности США Балканам, Вашингтон при Трампе продолжит поддерживать каждого из вас", - сказал он. Пенс утверждает, что США отвергают любое использование силы на Балканах: "США отвергают любую возможность использования силы в регионе, Западные Балканы сами принимают решения о своем будущем".

Ранее в среду Пенс в ходе совместного выступления с премьер-министром Черногории Душко Марковичем заявил, что будущее стран Западнобалканского региона связано с Западом. "Мы твердо верим, что будущее Западных Балкан находится на Западе, и мы продолжим работать над формированием более прочных отношений между Европейским союзом, Западными Балканами и Соединенными Штатами", - сказал он.

Пенс прибыл в Подгорицу во вторник вечером. Он встретился за ужином с Марковичем, президентом страны Филипом Вуяновичем, председателем парламента Иваном Брайовичем, главой МИД Срджаном Дармановичем и министром обороны Предрагом Бошковичем. В среду Пенс провел рабочую встречу с Марковичем, принял участие в саммите Адриатической хартии, далее запланирован ряд двусторонних встреч с главами правительств Боснии и Герцеговины, Албании, Македонии, Хорватии, Словении, Сербии и самопровозглашенной республики Косово.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль констатирует "некоторую противоречивость заявлений Белого дома" в отношении американских санкций против РФ.

"Мы действительно констатируем некую противоречивость заявлений, которые озвучиваются в Белом доме", - заявил журналистам Песков, комментируя слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, что он и Трамп без восторга отнеслись к действиям Сената и Палаты представителей Конгресса США, принявших на прошлой неделе законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР. По словам госсекретаря, американская администрация сохраняет настрой на нормализацию отношений Москвы и Вашингтона, но ждет встречных конструктивных шагов российских властей.

Ранее в Грузии Пенс заявлял о том, что американский лидер согласен с введением новых санкций и планирует подписать соответствующий законопроект.

При этом, по словам Пескова, с учетом сложившейся ситуации в отношениях Москвы и Вашингтона, а также на фоне планирующейся встречи глав внешнеполитических ведомств США и России на полях саммита АСЕАН в Маниле контактов Путин и Трампа пока не запланировано.