Украина грозит Белоруссии санкциями за торговлю с ДНР и ЛНР

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КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Украина грозит ввести санкции в отношении Белоруссии за поставки товаров на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Об этом сообщил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим в опубликованном в среду интервью изданию "Белорусские новости".
"Мы предупреждаем официально: если белорусские компании напрямую поставляют продукцию ополченцам, то против них будут введены санкции", - отметил он, добавив, что Киев также постарается "сделать все, чтобы эти санкции были введены Евросоюзом тоже".
По словам посла, предприятиям, поставляющим продукцию в провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики будет закрыт украинский рынок. "Это 100%", - подчеркнул дипломат.