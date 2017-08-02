Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украина грозит Белоруссии санкциями за торговлю с ДНР и ЛНР

Международная панорама
2 августа, 16:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, августа. /ТАСС

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим также подчеркнул, чир Киев постарается "сделать все, чтобы эти санкции были введены Евросоюзом тоже"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Украина грозит ввести санкции в отношении Белоруссии за поставки товаров на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Об этом сообщил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим в опубликованном в среду интервью изданию "Белорусские новости".

"Мы предупреждаем официально: если белорусские компании напрямую поставляют продукцию ополченцам, то против них будут введены санкции", - отметил он, добавив, что Киев также постарается "сделать все, чтобы эти санкции были введены Евросоюзом тоже".

По словам посла, предприятиям, поставляющим продукцию в провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики будет закрыт украинский рынок. "Это 100%", - подчеркнул дипломат.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Дамаске боевики обстреляли из минометов посольство России
2
Трамп подписал закон о санкциях против России
3
Суд оштрафовал "Победу" за незаконное требование оплатить ручную кладь
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
В России впервые в 2017 году зафиксирована недельная дефляция в 0,1%
6
В Петербурге нашли пенсионера, который, возможно, не выходил из дома с распада СССР
7
На складе боеприпасов в Абхазии произошел взрыв
Темы дня
Новости партнеров
Реклама