Эксперт: стратегические учения "Запад" призваны продемонстрировать военную мощь России

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Военные учения "Запад-2017" призваны продемонстрировать мировому сообществу возросшую военную мощь России. Такое мнение высказал в интервью телекомпании Fox News руководитель американского неправительственного Центра за национальные интересы Гарри Кэзанис.

"[Президент РФ] Владимир Путин намерен продемонстрировать всему миру, что российские ВС возрождены, - отметил эксперт. - На протяжении нескольких лет он восстанавливал возможности РФ в военной области. Теперь он намерен продемонстрировать то, чем Россия обладает".

В частности, отметил американский эксперт, в учениях будет задействован новейший российский танк "Армата". "Это машина совершенно новой конструкции, ничего подобного на Западе нет, - подчеркнул Кэзанис. - Это очень продвинутая машина, оснащенная орудием с большой дальностью стрельбы и улучшенной системой связи".

Совместные стратегические учения ВС России и Белоруссии "Запад-2017" запланированы с 14 по 20 сентября. В них будут участвовать около 13 тысяч военнослужащих и до 680 единиц боевой техники.