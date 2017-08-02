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Эмир Катара подтвердил готовность разрешить кризис с соседними странами путем диалога

Международная панорама
2 августа, 22:11 UTC+3 ТАСС

При этом Доха требует уважать суверенитет

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ТАСС, 2 августа. Власти Катара готовы к диалогу с бойкотирующими эмират арабскими государствами при условии уважения суверенитета страны.

Об этом, как передает в среду Катарское информационное агентство, заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани на заседании кабинета министров.

"Если есть стремление достичь соглашения, то оно должно включать все стороны, без диктата, без посягательства на национальный суверенитет и вмешательства во внутренние дела всех [вовлеченных в кризис] стран", - сказал катарский лидер.

Как отмечает агентство, эмир "подчеркнул в своей речи готовность Государства Катар урегулировать кризис в Персидском заливе путем диалога".

5 июня Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив страну в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, к ним присоединился еще ряд государств. В Дохе выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. Среди них закрытие телеканала Al Jazeera, отказ от военного сотрудничества с Турцией и понижение уровня дипломатических отношений с Ираном.

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Ситуация вокруг Катара
Персоны
Тани, Тамим бен Хамад, Аль , шейх
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