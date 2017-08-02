Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Два военных США погибли в результате нападения талибов на силы НАТО в Афганистане

Международная панорама
2 августа, 23:47 UTC+3 ТАСС

Представитель Пентагона не указал подробностей инцидента

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 августа. Два военнослужащих США погибли в среду в результате нападения боевиков на автоколонну сил НАТО в южной афганской провинции Кандагар. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя министерства обороны США Джеффа Дэвиса.

Представитель Пентагона не указал подробностей инцидента.

Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан" (запрещено в РФ).

Ранее агентство "Синьхуа" проинформировало о взрыве, прогремевшем в среду недалеко от аэропорта в Кандагаре. Инцидент произошел на пути следования автоколонны иностранных военных. По данным Reuters, находившийся за рулем автомобиля смертник привел в действие взрывное устройство.

НАТО подтвердила потери среди своих военнослужащих в Кандагаре. Соответствующая запись была размещена в среду на странице миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" в Twitter.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Афганистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране 4 августа
2
Небензя: РФ располагает данными о причастности спецслужб к поставкам оружия террористам
3
Медведчук: Украина скоро ощутит на себе эффект санкционного бумеранга
4
Медведев: ужесточением санкций США объявили России полноценную торговую войну
5
Песков: новых ответных мер России на санкции США не будет
6
На Армейских играх отметили умение военных РФ проникать на объекты НАТО
7
В России впервые в 2017 году зафиксирована недельная дефляция в 0,1%
Темы дня
Новости партнеров
Реклама