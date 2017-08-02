Два военных США погибли в результате нападения талибов на силы НАТО в Афганистане

ТАСС, 2 августа. Два военнослужащих США погибли в среду в результате нападения боевиков на автоколонну сил НАТО в южной афганской провинции Кандагар. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя министерства обороны США Джеффа Дэвиса.

Представитель Пентагона не указал подробностей инцидента.

Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан" (запрещено в РФ).

Ранее агентство "Синьхуа" проинформировало о взрыве, прогремевшем в среду недалеко от аэропорта в Кандагаре. Инцидент произошел на пути следования автоколонны иностранных военных. По данным Reuters, находившийся за рулем автомобиля смертник привел в действие взрывное устройство.

НАТО подтвердила потери среди своих военнослужащих в Кандагаре. Соответствующая запись была размещена в среду на странице миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" в Twitter.